В НБУ сообщили о провале "украинского Томоса"

Монеты НБУ, посвященные Томосу / bank.gov.ua

29 августа состоялся аукцион продажи памятных монет, посвященных Томосу об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), и в НБУ констатировали, что покупатели его просто проигнорировали.

"Аукцион по продаже памятных монет Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, запланированный на площадке Универсальной товарной бирже Контрактовый дом УМВБ 29 августа 2019 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие от участников", - сказано в сообщении НБУ.

Памятные монеты были изготовлены номиналом 100 гривен из золота в футляре, номиналом 50 гривен из серебра в футляре, номиналом 20 гривен из серебра в футляре, номиналом 5 гривен из нейзильбера в сувенирной упаковке.

Один лот состоял из четырех монет по одной каждого вида, начальная цена за каждый лот устанавливалась НБУ на розничном уровне, каждый шаг - 2 тысячи гривен.

В НБУ отметили, что следующий аукцион состоится 5 сентября 2019 по продаже памятных монет Орлан-белохвост из нейзильбера в сувенирной упаковке.

Напомним, 5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

Ранее в РФ выпустили новую монету к годовщине аннексии Крыма.