Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки авто в Украину

В России крупнейший производитель "АвтоВАЗ" приостановил поставки своих автомобилей в Украину.

Как сообщают источники, поставок автомобилей этой марки в Украину не было с осени 2016 года, сообщает CarDiagram.

В наличии у дилеров остались только внедорожник "Нива" и универсал "Ларгус", однако их запасы также подходят к концу. Модель Lada Granta, которая является одним из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи еще в ноябре прошлого года. С тех пор поставки автомобилей украинским дистрибьюторам "АвтоВАЗ" так и не возобновил.

Как отмечают источники издания, "АвтоВАЗ" еще не принял окончательного решения, отгружать ли автомобили в Украину. Представители российского автопроизводителя до сих пор не определились с ценовой политикой.

"АвтоВАЗ" в последнее время был вынужден постоянно корректировать цены на украинском рынке из-за дополнительных налогов. Так, с 2016 года в Украине действует специальная пошлина на российские автомобили. Для "АвтоВАЗа" специальная ставка импортной пошлины составила 14,57%.

Кроме того, прекратила свое действие также зона свободной торговли с Россией, в связи с чем автомобили из РФ теперь облагаются в Украине 10%-ным налогом. Из-за этого стоимость некоторых моделей российского производителя достигла уровня европейских иномарок.

То есть фактически импортер Lada в Украине с 2016 года должен заплатить в качестве налогов около четверти от стоимости автомобиля.

Ранее сообщалось, что в России останавливают производство автомобилей.

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фото: newsforbreakfast.ru