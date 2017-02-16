В Украине вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике, что это значит

С 16 февраля вступило в силу распоряжение правительства о чрезвычайном положении в энергетике Украины из-за блокады на Донбассе.

Распоряжение №103 от 15 февраля гласит, что ЧП будет продолжаться на протяжении месяца — до 17 марта 2017 года, сообщает Ukranews.

Решением Кабмина предусмотрено применение графиков почасового отключения электроэнергии конечным ее потребителям.

"Для конечных потребителей электроэнергии чрезвычайное положение означает возможные (в случае необходимости) временные отключения электроэнергии (так называемые "веерные отключения"), которые центральный диспетчер энергосистемы имеет право применять при дефиците мощности в системе", — говорится в документе.

Кроме того, предусмотрен регулярный техосмотр энергоблоков атомных электростанций в выходные дни с целью снижения нагрузки на энергоблоки и, в случае необходимости, разгрузка энергоблоков.

В коммерческом плане чрезвычайное положение означает, что энергосистема переходит в ручное управление, и ценовые заявки в тепловой генерации не будут применяться.

Чрезвычайное положение расширит полномочия центрального диспетчера НЭК "Укрэнерго", который получил право в ручном режиме регулировать выработку электроэнергии каждой конкретной ТЭС.

Также будет снижено требование так называемого минимального горячего резерва тепловой генерации с 1 000 МВт до 500 МВт (необходим для быстрой компенсации мощности в случае аварийного отключения блока АЭС).

Чрезвычайного положения предусматривает переход блоков атомных электростанций на работу в режиме недельного маневрирования (частичная разгрузка будет осуществляться в пятницу и возобновление полной мощности в понедельник).

Минэнерго ожидает, что благодаря этому доля АЭС в суммарном производстве увеличится с 57% до 61%.

Задекларированной целью данных мер является экономия потребления антрацитового угля, поставка которого на ТЭС была приостановлена 13 февраля в результате блокады железнодорожного сообщения через линию разграничения.

Минэнерго считает, что чрезвычайное положение позволит сэкономить от 300 до 350 тыс. тонн антрацитового угля (для сравнения до введения ЧП суточное потребление антрацитового угля на ТЭС составляло около 30 тыс. тонн/сутки).

По словам министра энергетики Игоря Насалика, ЧП в энергетике может быть продлено еще не более чем на 1 месяц, но при этом в отопительный сезоне 2014/2015 годов чрезвычайное положение длилось почти весь отопительный сезон.

По информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.

Напомним, 15 февраля, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства ввел чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады на Донбассе.

Напомним, 26 января началась блокада железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО.

По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады. В настоящее время заблокировано три железнодорожных перегона.

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