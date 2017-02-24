Блокада "черной" контрабанды. Почему с террористами нет смысла иметь дело

24 февраля 2017, 16:23

Донбасс — это "гири", которые тянут нас назад, говорит Олег Соскин.

Олег Соскин

Блокада активистами торговли Украины с оккупированными территориями Донбасса — это попытка пресечь миллиардные потоки контрабанды, существующие в условиях войны.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"Нынешняя блокада показала России и мировому сообществу реальную ситуацию в Украине и на Донбассе. До этого она была в каком-то тумане: стороны торгуют, работают угольные шахты, заводы и другие предприятия на оккупированной территории, но при этом остаются экономические и хозяйственные связи, выплачиваются пенсии и зарплаты. Ситуация была очень размытая, и в таких условиях "кормилось" очень большое количество лиц вокруг Порошенко и Гройсмана", — говорит экономические эксперт.

"По сути, это была "черная" контрабанда. Шли огромные потоки, миллиарды долларов, которые никем не контролировались и в бюджет не поступали, — объяснил политолог. — Кроме того, в такой ситуации не было понимания, где враг. Каждый день гибнут наши воины, есть раненые, убитые, рыдания, слезы, похоронки, но, тем не менее, при этом идет торговля".

"Когда после начала блокады последовал указ Путина о признании паспортов ЛДНР, сразу стало понятно, что это — оккупация, и что на этой территории находится тот, кто эту территорию и контролирует — Кремль в лице Путина. Таким образом, Путин открылся, признав суррогатные бумаги в виде паспортов. Таким образом, он сказал: "Это — мой анклав, и я его контролирую", — продолжает директор Института трансформации общества.

"Сейчас от блокады страдают не украинские государственные предприятия, а предприятия Ахметова и иже с ним. И это — частный бизнес. А при чем тут Украина к частному бизнесу Ахметова, который имеет от этого деньги? Ведь он и заварил эту кашу: тот же Захарченко — это его сошка. И в остатках этого "ополчения" воюют люди, которые были или бандитами, или милицией под контролем Ахметова, или его подельники. Вот пусть и решает сам свои вопросы. Почему народ Украины должен платить налоги и его содержать?" — подчеркивает Соскин.

Эксперт напомнил, что Луганская и Донецкая области никогда не были донором для Украины: "Туда из центрального бюджета поступали сотни миллиардов гривен дотаций ежегодно. И отчасти государству стало легче жить, потому что "отре́зали" реципиента, который поглощал огромное количество денег из бюджета Украины. И даже в военных условиях сегодня произошла стабилизация экономики. В экономическом плане эти территории вообще не нужны, потому что это отсталые, первобытные уклады. Добыча угля — это нулевой [технологический] уклад, коксохим — первый, металлургия — второй. А нужны пятый и шестой уклады. Это — "гири", которые нас тянут назад, и чем быстрее мы снимем их с себя, тем нам будет легче".

"Поэтому, на мой взгляд, нужно вообще прекратить снабжать эти территории. Отрезать воду, газ, тепло, прекратить выплачивать пенсии и т.д. Нужен просто "санитарный кордон". А те люди, которые считают себя украинцами и хотят быть в Украине, должны переехать сюда. Власть должна дать им дома, например, в Черниговской или Сумской области, где стоит масса брошенных домов и земельных участков. Нужно все это раздать людям, дать им помощь в виде денег и техники, пусть себе там живут. Здесь они будут жить гораздо лучше, и у них будет кусок хлеба, а не так, как они мучаются сейчас в этом оккупационном анклаве. Безусловно, им придется платить пособия, поскольку они потеряли свои насиженные места", — заметил экономист.

"Кто захочет там остаться — это их воля. Значит, они выбирают путь коллаборантов и предателей и жизни в Московии. Нет вопросов. Но пусть посмотрят, что делается в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Карабахе… Это просто ХІХ век!", — считает Олег Соскин.

"А "минский процесс" нужно прекратить, он уже исчерпал себя. С бандитами и террористами нет смысла иметь дело", — резюмировал он. 

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Торговая блокада "народных республик": риски и выгоды для Украины".

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