Охранка ДНР "объяснила" работникам отжатых предприятий о пользе "профсоюзов"

В связи с "национализацией" украинских предприятий в оккупированных районах Донецкой области, главари ДНР активизировали развитие "профсоюзного движения".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, деятельность "профсоюзов" направлена на минимизацию социального напряжения, возникшего с началом "национализации". В частности, "профсоюзами" во главе с назначенными боевиками функционерами (в массе случаев — граждане РФ) проводятся "переговоры" с руководством предприятий и различные встречи с сотрудниками и рабочими для проведения "разъяснительной работы". Все подобные мероприятия контролируются сотрудниками МГБ ДНР.

А тем временем руководство ЛНР принимает меры к наполнению "бюджета республики" за счет налогов с "национализированных" предприятий. По данному поводу руководство ЛНР через российских "кураторов" обратилось в АП РФ и получило разрешение на блокирование вывоза продукции с "национализированных" предприятий без уплаты налогов в бюджет ЛНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что кураторы приказали сепаратистским СМИ попугать горняков отжатых шахт.