Стало известно, когда МВФ планирует рассмотреть выделение Украине очередного транша

В начале апреля совет исполнительных директоров Фонда может обсудить продолжение сотрудничества с нашей страной.
Международный валютный фонд (МВФ) планирует рассмотреть выделение Украине очередного транша кредита 3 апреля.
Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Фонда в нашей стране Жерома Ваше, пишет УНИАН.
По данным агентства, продолжение сотрудничества с нашей страной проанализирует совет исполнительных директоров МВФ.
"Рассмотрение… третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ — запланировано на 3 апреля 2017 года", — отмечается в документе.
Ранее Фонд откладывал обсуждение вопроса о выделении транша Украине в размере 1 млрд долларов. Позже эксперты рассказали "Главреду", почему МВФ не торопится давать нашей стране деньги.