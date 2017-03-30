Стало известно, когда МВФ планирует рассмотреть выделение Украине очередного транша

Международный валютный фонд (МВФ) планирует рассмотреть выделение Украине очередного транша кредита 3 апреля.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Фонда в нашей стране Жерома Ваше, пишет УНИАН.

По данным агентства, продолжение сотрудничества с нашей страной проанализирует совет исполнительных директоров МВФ.

"Рассмотрение… третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ — запланировано на 3 апреля 2017 года", — отмечается в документе.

Ранее Фонд откладывал обсуждение вопроса о выделении транша Украине в размере 1 млрд долларов. Позже эксперты рассказали "Главреду", почему МВФ не торопится давать нашей стране деньги.