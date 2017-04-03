Мертвые души и хищения. Кураторы поймали чиновников ДНР на махинациях с пенсиями

Российские кураторы в "министерстве труда и социальной политики ДНР" провели рабочее совещание с руководством "министерства" и "пенсионного фонда" ДНР.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в ходе совещания было указано на многочисленные факты махинаций с пенсионным обеспечением и др. социальными выплатами в "республике". По данным кураторов, не менее 15% из 8,5 миллиарда рублей, выплаченных в качестве пенсий жителям ДНР в І квартале 2017 года, были расхищены.

Аналогичная ситуация сложилась с другими соцвыплатами — например, на совещании выяснилось, что этом году "министерство труда и социальной политики" ДНР к 9 мая подготовило нормативные документы по единовременным выплатам "помощи ветеранам" на более чем 45 тыс. чел., тогда как год назад, к 9 мая 2016 года, в списках значилось лишь 42 тыс. ветеранов, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики с увечьями попрошайничают на улицах Донецка и Луганска, потому что калекам "светит" пенсия в размере 1800 рублей (менее 900 грн).