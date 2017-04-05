НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на несколько копеек

В среду, 5 апреля, Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на четыре копейки.

Официальный курс гривны на четверг, 6 апреля:

100 долларов — 2715,7009 грн (5 апреля — 2711,8953);

100 евро — 2899,8254 грн (2888,4397);

10 рублей — 4,8587 грн (4,7951).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.