НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2899,8254 грн.
В среду, 5 апреля, Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на четыре копейки.
Официальный курс гривны на четверг, 6 апреля:
100 долларов — 2715,7009 грн (5 апреля — 2711,8953);
100 евро — 2899,8254 грн (2888,4397);
10 рублей — 4,8587 грн (4,7951).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.