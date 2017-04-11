Гройсман уверен: к 2020-му можно качественно улучшить уровень жизни украинцев

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже к 2020 году власти Украины могут качественно улучшить уровень жизни граждан страны.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной результатам работы Кабмина за год, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что в государстве нужно обеспечить рост экономики и через него снизить государственный долг.

"… Это наша задача сегодня", — отметил глава правительства.

По словам Гройсмана, восстановление экономического роста позволит вернуться к стабильному макроэкономическому положению и повысить социальные стандарты. "Уже к 2020 году мы можем качественно улучшить уровень жизни наших граждан", — сказал премьер.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что экономика Украины, которая еще три года назад была на грани коллапса, начала восстанавливаться. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.