Россия решила поддержать ЛНР: будет поставлять электричество

Правительство Российской Федерации решило обеспечить захваченную боевиками ЛНР часть Луганской области бесперебойными поставками электроэнергии.

Об этом рассказал представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, пишет Интерфакс.

По его словам, на Луганщину электричество будет поступать "в рамках гуманитарной поддержки".

"Ситуация с отключением электроэнергии в Луганске стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины", — считает российский политик.

Ранее сообщалось, что с 25 апреля украинское государство из-за долгов прекращает подачу электроэнергии на подконтрольную боевиками часть Луганской области. Узнать больше об инциденте можно здесь.