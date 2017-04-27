МВФ ожидает от Украины скорейшего запуска рынка земли: прозрачность и достойные цены

Международный валютный фонд, который является главным кредитором Украины, ожидает скорейшего открытия рынка земли как государственной, так и частной собственности.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе международной конференции аграрных инвесторов, пишет УНИАН.

"Проведение земельной реформы приведет к дополнительному росту украинского аграрного сектора, который имеет очень большой потенциал… Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", — сказал он.

"Украина сейчас в сложной ситуации, потому что люди могут владеть землей, но не могут использовать эту землю, как это есть в других странах. Кроме того, важно отметить, что мы это видим, как упущенную возможность. Мы видим большой потенциал в сельскохозяйственной отрасли Украины, потенциал для наращивания производительности, потенциал для увеличения инвестиций и это теряется, потому что рынок не функционирует так как надо. И весь капитал, включая землю, не используется должным образом", — сказал Ваше.

По словам Ваше, желательно, чтобы земельный рынок в Украине заработал в 2018 году. При этом он должен быть максимально прозрачным, достаточно ликвидным и с достойным уровнем цен, пишет Укринформ.

"Это не означает, что нет возможности провести определенные меры предосторожности. Важно, чтобы была максимальная прозрачность на рынке. Мы осознаем, что совокупные преимущества (от открытия рынка земли — ред.) проявятся в среднесрочной перспективе. Определенные преимущества будут в форме дополнительного (экономического — ред.) роста", — отметил Ваше.

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фото: agroportal.ua