В США одобрили выделение Украине 560 миллионов помощи

В четверг, 4 мая, сенат Соединенных Штатов Америки (США) одобрил законопроект о бюджете объемом в 1,1 триллиона долларов, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 миллионов долларов.

Теперь этот документ должны одобрить Конгресс и президент, сообщает Радио Свобода.

В соответствии с бюджетными ассигнованиями на 2017 год, в частности, на военную помощь и помощь в сфере безопасности запланировано выделить Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) — не менее 238 млн. долл.

И республиканцы, и демократы рассматривают принятый законопроект как свою победу. Однако из документа исключены некоторые положения, которые президент США Дональд Трамп считает своими главными приоритетами.

Законопроект увеличивает военные расходы на 19,9 миллиардов долларов, по сравнению с финансовым годом 2016, что меньше, чем предлагал Трамп. Главный запрос президента о выделении финансирования на строительство стены на границе с Мексикой не был включен в законопроект.

После того, как республиканцы в Конгрессе отказались финансировать строительство пограничной стены с Мексикой и сократить расходы на охрану окружающей среды, Дональд Трамп резко раскритиковал это решение и заявил, что правительство, возможно, не должно совсем финансироваться.

Достигнута двухпартийная бюджетная договоренность означает, что работа правительства США после окончательного утверждения бюджета будет профинансирована до конца сентября.

Как пишет Deutsche Welle, ряд республиканцев проголосовали против, поскольку этот законопроект не предусматривает достаточно глубокой реформы государственного управления и соответствующего сокращения федеральных расходов. Бюджет увеличит финансирование NASA, медицинских исследований, охраны границ, Федерального бюро расследований и других правоохранительных органов.

Обозреватели называют этот проект бюджета первым значимым компромиссом между республиканцами и демократами в Конгрессе при президенте Трампе.

Ранее сообшалось, что в 2018-м году администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить помощь Украине.

Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет страны на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.