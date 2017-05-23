"Укрзалізниця" под руководством Балчуна потратила на свои подразделения в ЛДНР более 680 млн гривен

ПАО "Укрзалізниця" под руководством поляка Войцеха Балчуна потратила на содержание своих подразделений на оккупированной территории более 680 млн гривен.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата Виктории Войцицкой, который она опубликовала на своей странице в Facebook.

"В случае "Укрзалізниця", то эта компания не просто обеспечивает бесплатное функционирования железной дороги на оккупированных территориях, но и возит грузы, которые убивают наших солдат. Об эшелонах с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ, не писал только ленивый — инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин", — отметила политик.

Более того, статистика перевозок, предоставленная УЗ, свидетельствует, что только за 2016 год с нашей стороны на захваченные территории зашло более 2 тыс. вагонов леса. "Кто контролировал, используется эта древесина для шахт, или для блиндажей, из которых стреляют по нашим солдатам?" — добавила народная избранница.

Так, по данным "Укрзалізниці", предприятие потратило на свои подразделения 681 млн 238 тыс. гривен.