Министерство финансов хочет легализировать запрещенные игровые автоматы

29 мая 2017, 13:12

Лицензионные условия от Минфина напрямую нарушают Закон о запрете игорного бизнеса и Закон о государственных лотереях.

Министерство финансов разработало проект лицензирования лотерейного рынка, который открывает лазейку для легализации игровых автоматов в Украине.

Об этом в эфире 5 канала заявила эксперт в лотерейной сфере Зоряна Топорецкая.

По ее словам, Минфин пытается обойти Верховную Раду, которая несколько раз отказывался голосовать правительственные законопроекты по легализации азартных игр, признавая их коррупционными.

На этот раз чиновники предлагают разрешить игорные залы с терминалами ЛТС (лотерейные терминалы самообслуживания). При этом Минфин не требует сертификации программного обеспечения.

"Под этой маркой  будут существовать запрещенные сегодня игорные залы. Но теперь они будут работать легально, как распространители лотерей. В каждом зале поставят несколько классических тиражных лотерей, которых мы все знаем", — уверена Топорецкая.

Нардеп от БПП Павел Кишкарь также заявил, что без сертифицированных программ, терминал ЛТС легко превратить в "однорукого бандита". То есть в обычный игровой автомат, запрещенный в Украине с 2009 года.

"Если мы возвращаем ЛТС — они будут на каждом шагу. Инструменты по определению процента выигрышей и проигрышей можно накручивать, как хочешь, поскольку, в лицензионных условиях нет системы контроля и мониторинга", — заявил народный депутат Кишкарь.

По словам нардепа, лицензионные условия от Минфина напрямую нарушают и Закон о запрете игорного бизнеса, и Закон Украины о государственных лотереях, которые действуют сейчас.

Газета "Зеркало недели" в своей статье также указывает, что условия лицензирования лотерейщиков от Минфина не разделяют лотереи Тото и букмекерство.

Последнее относится к азартным играм и запрещено в Украине. В результате такого лицензирования лотереи Украина может получить заодно и легализации азартных игр.

"Проект лицензионных условий почти не контролирует денежный поток от лотерей. Весь контроль лотерейного рынка сводится к использованию обычных кассовых аппаратов в пунктах реализации лотерей", — пишет издание.

Кроме того, лицензионные условия установят на рынке монополию одного оператора — УНЛ. Минфин предлагает не выдавать лицензии предприятиям, попавшим в санкционный список СНБО.

Напомним, всего на украинском рынке государственных лотерей работает 3 компании — УНЛ (Украинская национальная лотерея), "Патриот" и "М.С.Л." (Молодьспортлото). С сентября 2015 "М.С.Л." и "Патриот" попали в санкционный список компаний в Украине.

Главный аргумент, который использовало СБУ, чтобы занести "М.С.Л." в список санкционных компаний — письмо 5-летней давности владельца компании Георгия Ложенко. В 2012 году "М.С.Л." предложили Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером указало "Альфа-банк".

Сам банк и тогда, и сейчас не был в структуре собственности компании. Единственные финансовые отношения "М.С.Л." и "Альфа-банк" — обычный кредит. Позже СБУ отказалось от своих претензий к М.С.Л, но компания осталась в санкционном списке.

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