"Для чего вы нас захватили?". В Керчи сотрудники завода потребовали от оккупантов работу и зарплату

30 мая 2017, 14:49

Люди предлагали "министру" оккупационных властей прожить на 2 800 рублей в месяц, которые им выплатили ранее за апрель.

В Крыму люди требуют работу и зарплату

В оккупированном Россией Крыму на территории Керченского металлургического комбината состоялся митинг с требованием работы и зарплаты.

Более 200 работников завода требовали выплатить им долги по зарплате и возобновить работу предприятия, сообщает "Керчь.ФМ".

Также на акцию прибыли представители оккупационных властей: "глава администрации города" Сергей Бороздин и "министр промышленной политики" Крыма Андрей Васюта. Работники завода встретили Васюту криками "работу заводу", "зарплату народу" и "работу-зарплату".

"Министр" пообещал, что цех эмалированной посуды запустят 1 июня. Люди принялись кричать, что они ему не верят – и правильно кричали: как оказалось, запустят не производство, а предложат рабочим мести и убирать территорию завода. "А что мы будем делать?" — выкрикивали люди с толпы. "Надо будет подметать — значит, подметать!" — ответил им Васюта.

Кроме этого работников интересовал и вопрос не погашенной задолженности по мартовской зарплате. На что Васюта ответил, что если все будет хорошо, то ее выплатят скоро, а если нет, то в течение полутора месяцев. Это вызвало среди сотрудников завода возмущение. Люди предлагали "министру" прожить на 2 800 рублей в месяц, которые им выплатили ранее за апрель.

На эти заявления и предложения "министр" ничего не ответил. Многие сотрудники высказались против "национализации" завода, которую провели оккупанты: "Вы отжали завод — так отдайте нам наше. Вы у нас спрашивали? Вы у нас не спрашивали, хотим мы этого или нет. Вы у нас ничего не спрашивали", — заявляли в толпе возмущенные рабочие.

"Для чего вы нас захватили? Мы же работали нормально. Зарплату нормальную получали", — возмущенно добавила одна из участниц митинга.

Кроме "министра" перед собравшимися выступил и депутат Госдумы Константин Бахарев, который едва не упал в обморок после своей речи. Депутата вывели под руку с митинга, а затем на автомобиле отвезли на ближайшую станцию "Скорой помощи", сообщает fedpress.ru.

Также отметим, что во вторник, 30 мая, Федеральная служба судебных приставов РФ опечатала цех стальной эмалированной посуды Керченского меткомбината, сообщает "Новый Крым".

"Судебными приставами по г. Керчи 29.05.2017 по решению судов о взыскании задолженности по заработной плате с ООО "Краснодарского металлургического комплекса" (ред. — до 2015 года ООО "Керченский металлургический комплекс") был осуществлен выезд на территорию должника с целью установления имущественного положения. На территории комплекса был опечатан цех эмалированной посуды с готовой продукцией, с целью исполнения решений судов", — сообщила пресс-служба ФССП.

Напомним, ранее блогер объяснил, почему Крым ждет "медленная смерть".

Видео: Kerch.FM.

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Крым работа зарплата Керчь митинг оккупанты
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