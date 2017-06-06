ЕС согласовал временные торговые преференции для Украины

В Европейском Союзе (ЕС) согласовали торговые преференции для Украины в виде расширения беспошлинных квот.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

"Предложение направлено на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и экономических реформ, предпринятых Украиной. Он дополняет положения о торговле, уже введенные в соответствии с соглашением об ассоциации ЕС-Украина, подписанным в 2014 году. Эти положения были временно применены с 1 января 2016 года", — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, применительно к трехлетнему периоду предлагаемые меры состоят из дополнительных квот на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельхозпродуктов (квоты тарифных ставок — 0%) и частичное или полное снятие импортных пошлин на некоторые промышленные товары. Так, послы ЕС попросили главенствующую страну провести переговоры с Европарламентом с целью быстрого принятия мер.

Напомним, республика Молдова не продлила торговые ограничения в отношении Украины, предусматривающие квотирование поставок молочной и мясной продукции, с 1 января 2017 года.