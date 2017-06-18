На Донбассе боевиков "держат в черном теле": зарплаты урезают, с выплатами мухлюют

На Донбассе большинство террористов не получают обещанных средств за участие в боевых действиях.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

"Российское оккупационное командование на территории Донецкой и Луганской областей под давлением растущего недовольства личного состава было вынуждено начать выплату денежного обеспечения за выполнение задач на передовых позициях. Вместе с тем большинство военнослужащих не получили ожидаемых сумм из-за введения нового порядка начисления денег (пребывание в составе передовых подразделений не менее 30 дней).

Также раскрылись многочисленные факты мошенничества штабных чиновников, оформлявших фиктивные справки лицам, вообще не были на передовых позициях", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР "морпеха", погибшего во время кражи электропроводов, записали в дезертиры.