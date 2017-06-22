Перевозка спутников и вертолетов. Украина подписала во Франции крупный контракт для "Русланов"

В ходе авиасалона во французском Ле Бурже украинский авиаконцерн "Антонов" подписал крупный контракт с французской логистической компанией "Боллоре".

Об этом идет речь в материале ТСН.

Сообщается, что французская компания сроком на 1 год зафрахтовала самолеты Ан-124 "Руслан" для сверхгабаритных перевозок. Контракт предусматривает перевозки спутников, а также другого оборудования.

"Ан-124 будет перевозить спутники, вертолеты — все необходимое оборудование по всему миру", — заявила директор "Боллоре" Карин Дантьер.

"Для нас это очень большой контракт", — подчеркнул вице-президент ГП "Антонов" Олег Орлов.

В компании также отмечают, что в настоящее время ведутся переговоры с авиакомпанией "Саудиа" на поставку самолетов Ан-132. Речь идет о 10-15 машинах украинского производства.

Напомним, ранее сообщалось, что "Антонов" договорился об оснащении Ан-132 канадскими двигателями.

Фото: spotters.net.ua.

Видео: ТСН.