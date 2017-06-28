"Газпром" уходит с турецкого рынка

"Газпром" намерен полностью уйти с турецкого рынка, продав доли участия в энергетических компаниях, занимающихся поставкой и распространением газа на внутреннем рынке Турции.

Об этом сообщает neftegaz.ru.

Структура "Газпрома" готовится выйти из акционерного капитала турецкой Promak, где у российской компании 40%. Promak была создана в 2014 году Газпромбанком и турецкой Akfel Holding.

В результате владения 40% акций в Promak, "Газпром" сегодня держит в руках около 60% акций в турецких Enerco Enerji и Avrasya Gaz. Компании занимаются поставками российского газа на внутренний рынок Турции: у Enerco контракт с Газпромом на поставку 2,5 млрд м3/год газа, у Avrasya — на 0,5 млрд м3.

О сделке структура Газпрома думала еще в 2016 г, однако политические сложности отложили принятие решения по сделке.

Известно, что Газпромбанк все же решился на продажу турецкого актива, и сумма сделки составит порядка 40 млн евро.

Между тем, "Газпром" недавно заявил о том, что собирается продать долю участия еще в 1 турецкой компании — Bosphorus gas, с которой у Газпрома помимо прочего, контракт на поставку газа до 2021 г. Компания владеет 51% долей в Bosphorus gas через немецкую Gazprom Germania. Она начала торговлю газом в Турции и осуществила первые поставки в начале 2009 г.

Напомним, эксперт объяснил, когда наступит окончательная смерть Кощея-"Газпрома".