Нефть дешевеет в рамках коррекции и на данных по росту добычи в США

В пятницу, 7 июля, утром мировые цены на нефть уменьшаются более чем на 1,2% в рамках коррекции после сильного роста в четверг, инвесторы также отыгрывают данные о росте добычи сырья.

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает "Прайм".

По состоянию на 09:10 по Киеву стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,06% — до 47,60 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,19% — до 44,98 доллара за баррель. В ходе торгов четверга стоимость марки WTI росла более чем на 3%.

В четверг минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 млн баррелей, или на 1,2% — до 502,9 млн. Аналитики полагали, что запасы снизились на 0,45%, или на 2,283 млн баррелей, до 506,917 млн. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 1,3 млн баррелей, составив 59,5 млн. В результате нефтяные цены стали расти.

Способствуют нынешнему коррекционному снижению и данные о том, что добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,95%, или на 88 тысяч баррелей в сутки, до 9,338 млн баррелей в сутки. "Нефтяные цены изначально укрепились на фоне более сильного снижения запасов, чем ожидалось. ... Однако энтузиазм был краткосрочным, поскольку рынок обратил внимание на очередной рост добычи в США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Напомним, в ходе торгов среды стоимость марки WTI впервые с 30 июня опускалась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель, а цены обеих марок снижались более, чем на 3%.