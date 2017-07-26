СМИ рассказали, как украинцев хотят заставить платить коммуналку за соседей

26 июля 2017, 13:34

Новые правила могут быть внедрены уже с 1 октября 2018 года

Украинцев хотят заставить платить коммуналку за соседей

Если президент подпишет принятый Верховной Радой скандальный закон о коммерческом учете коммунальных услуг (№4901), то уже с 1 октября 2018 года в Украине будут внедрены новые правила, по которым радикально изменится принцип начисления платы за коммуналку: жителей многоквартирных домов обяжут платить за воду и тепло не по индивидуальным, а по общедомовым счетчикам.

"Фактически этот закон делает ненужными квартирные счетчики тепла, холодной и горячей воды. Так как жителям многоквартирных домов будут насчитывать плату, исходя из показаний общедомовых приборов учета", — заявил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в комментарии UBR.ua.

Издание напомнило, что с июля 2014 года в Украине действует закон (№1198), по которому все поставщики коммунальных услуг обязаны заключить прямые договора с потребителями, а плата за ЖКУ начисляется, исходя из показаний квартирного счетчика или нормативного потребления.

"После принятия закона о коммерческом учете действующие нормы законодательства фактически будут отменены. Так как теперь предлагается платить по общедомовому счетчику, а показания квартирных приборов учета будут использованы только для вычисления доли каждого жилища в общем счете. Но при все, что дом фактически потребил, будет распределяться между всеми жильцами", — объяснил Сергиенко.

Раньше индивидуальный потребитель тепла при недогреве батарей в квартире, имел право на проведение перерасчета оплаты за не предоставленную услугу или услугу ненадлежащего качества (согласно постановлению КМУ №151 от 17 февраля 2010 года).

Теперь же, несмотря на это, жильцы будут платить за разницу между показаниями узла коммерческого учета тепла на дом. То есть, поставщик услуги в любом случае будет взимать ту сумму, которую показывает его коммерческий узел.

Такая же ситуация будет складываться и с общедомовым узлом коммерческого учета холодной воды. Разница между общедомовым счетчиком и индивидуальными будет делиться на всех потребителей воды.

Такая ситуация никак не стимулирует монополиста к поддержанию сетей в исправном состоянии — ведь за весь расходованный ресурс заплатит сполна конечный потребитель.

Вероятно, таким образом государство пытается стимулировать граждан к объединению, например, в ОСМД, чтобы привести в порядок дом и свести к минимуму потери воды, тепла и прочих ресурсов. Ведь, как показала практика, украинцы не слишком хотят брать на себя ответственность за содержание своего жилья.

Напомним, в конце февраля долги украинцев за коммуналку составляли почти 20 млрд грн, однако общий накопленный долг по оплате ЖКУ, по данным Госстата, на конец мая 2017 года составил уже 29,2 млрд гривен. В частности, долги за газ — 11,3 млрд грн, за отопление и горячую воду — 8,9 млрд грн, за электроэнергию — 3,9 млрд грн, за содержание домов и придомовой территории — 2,9 млрд грн, за холодную воду и канализацию — 1,8 млрд грн, за вывоз мусора — 0,4 млрд грн.

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вода Рада коммуналка ЖКХ отопление оплата долги ЖКУ Сергиенко
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