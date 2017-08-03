Боевики ЛНР зарабатывают на "продаже" блиндажей и блокпостов: такса — 10 тысяч

Ухудшение состояния денежного обеспечения побуждает личный состав российских оккупационных войск к поиску альтернативных источников обогащения.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, военнослужащие одной из воинских частей 2 АК ввели "порядок передачи оборудованных передовых позиций" при ротации за денежное вознаграждение. В частности, установлена ​​такса за один блиндаж (блокпост) составляет 10 000 российских рублей.

В случае отказа вновь прибывшего подразделения оплатить средства "за комфорт" фортификационное оборудование уничтожается путем подрыва, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что российским наемникам не выплачивают "боевые", войну ведут за свой счет.