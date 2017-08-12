В зоне АТО сотни тысяч украинцев не получают пенсии и соцвыплаты — ООН

В Украине около 586 тыс. граждан, которые проживают в зоне АТО на Донбассе, с начала 2016 года не получают пенсии и социальные выплаты, поскольку не прошли регистрацию, введенную Кабмином.

Об этом сообщили в Управлении ООН по делам беженцев, говорится на un.org.

По его данным, в зоне конфликта часто нарушается режим прекращения огня, 800 тыс. человек, проживающих в районе линии соприкосновения, опасаются за свою жизнь.

"Около 10 тысяч домов срочно нуждаются в ремонте. Более того, от 40 до 60 построек вблизи линии соприкосновения получают повреждения каждую неделю", — отмечается в материале.

Напомним, в июне в ООН сообщили, что за время вооруженного конфликта на Донбассе (начался в апреле 2014 года — Ред.) погибли 10 тыс. 90 человек, из них 2 тыс. 777 — гражданские лица, а 23 тыс. 966 человек получили ранения.