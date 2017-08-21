Для рубля американские фонды готовят "кровавую баню" — СМИ

Американские фонды решили использовать стабильность рубля, чтобы нарастить ставки на его падение в будущем.

Как пишет Finanz.ru, такой вывод следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

По итогам прошлой недели крупные спекулянты биржи Чикаго на 30 процентов увеличили объем коротких позиций во фьючерсах и опционах на курс рубля.

Суммарная ставка хедж-фондов против рубля достигла 29,1 миллиарда рублей. По данным Finanz.ru, это рекордный уровень за всю историю американской биржевой статистики. Объем купленных рублей оказался в 2,5 раза меньше, чем проданных — 12,1 миллиарда рублей.

В игру против рубля вовлечены семь крупных американских фондов, которые "поступательно наращивают продажи рублевых контрактов с мая". За это время они увеличили ставки на падение рубля более чем в десять раз.

По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Полевого, российская валюта вступила в период плохой сезонности. Он пояснил, что каждый год во второй половине лета спрос на валюту резко увеличивается из-за отпусков и вывода из страны дивидендов по акциям иностранных инвесторов.

Аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко отметил, что сейчас есть множество причин недоверия к рублю, среди которых — "привычная геополитическая неопределенность" и новые санкции в отношении России. "В последнее время активно развивается тема возможных проблем в американской экономике, которые приведут к, как минимум коррекции, на фондовом рынке страны, что вынуждает фонды закрывать рисковые позиции и искать убежища в "безрисковых" активах", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ сохраняется и неблагоприятный фон, связанный с геополитическими рисками и санкциями.