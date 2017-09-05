В Минсоцполитики объяснили, как украинцам будут начислять пенсии

С внедрением пенсионной реформы в Украине нашим гражданам будут начислять пенсии по единой формуле.

Это предусматривает соответствующий законопроект, отметили в Министерстве социальной политики, сообщает ТСН.

"Законопроект по реформированию пенсионной системы вводит честные и прозрачные правила определения размера пенсий для всех граждан, без оглядки на статус и место работы", — уточнили в Минсоцполитики.

Размер пенсии каждого украинца будет рассчитываться по формуле: Размер пенсии = Сз × Икз × Кс.

Сз — размер средней заработной платы в Украине за три года перед обращением за назначением пенсии. В случае реализации мероприятий по осовремениванию пенсий существующим пенсионерам, кому пенсия уже назначена — будет использоваться показатель средней заработной платы, который используется для назначения пенсии в 2017 году — показатель за три года — 2014, 2015 и 2016 годы.

Икз — индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы — эту информацию каждый может получить в любом отделении Пенсионного фонда).

Кс — коэффициент страхового стажа, который определяется как множитель длительности лет стажа работы лица на величину оценки одного года страхового стажа. Сегодня величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35, а с 1 января 2018 года будет составлять 1.

"При этом в результате изменения коэффициента никаких изменений размеров пенсий в сторону уменьшения не произойдет", — уверяют в Минсоцполитики.

Напомним, с 1 октября 2017 года в Украине должно произойти массовое осовременивание (повышение) пенсий. Правда, соответствующий законопроект Верховная Рада еще не приняла.

Ранее "Главред" сообщал, что эксперты рассказали, как и на сколько украинцам пересчитают пенсии. Оказалось, что часть украинских пенсионеров не почувствует прибавку, другие "разбогатеют" на 1000 гривен.