Владельцы авто на еврономерах грозят бессрочной акцией протеста в центре Киева

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве, обещают бессрочную акцию протеста в случае бездействия правительства.

Об этом заявил руководитель организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич на митинге в центре Киева, сообщает УНИАН.

"Если мы услышим негативный ответ — мы остаёмся здесь на неопределённый срок и давим. Потому что все люди, которые сюда приехали, отпросились с работы и хотят получить результат. Таким результатом сейчас будет подписание меморандума Кабмином о процессе разработки механизма урегулирования ситуации," — сказал он.

По словам Ярошевича, в случае бездействия правительства активисты будут привлекать к акциям протеста всевозможные общественные организации.

"Мы разблокируем правительственный квартал, если правительство отреагирует на наши требования, а в противном случае я буду приглашать все общественные организации присоединяться к бессрочной акции, и как она закончится — только сам Бог знает", — сказал он.

Также руководитель организации АвтоЕвроСила назвал улицы, которые перекрыли активисты.

"Мы перекрываем все проулки до улицы Институтской: Садовая, Институтская, Липская, Шелковичная, Крепостной переулок. Также полностью дорогу от метро Арсенальная до Европейской площади. Я понимаю негодования киевлян, но у нас нет другого выхода", — отметил Ярошевич.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная".

Также напомним, ранее "Главред" назвал три способа, как нерастаможенные иномарки ввозят в Украину.