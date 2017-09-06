Гройсман назвал условие, при котором цены на газ в Украине значительно снизятся

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине цены на природный газ значительно снизятся после увеличения страной добычи "голубого топлива" до уровня самообеспечения.

Об этом он рассказал на заседании Кабмина, пишет УНИАН.

По словам чиновника, государство сможет к 2020 году выйти на такой уровень добычи газа, который позволит покрыть нужды коммунальной теплоэнергетики и населения.

"В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда", — добавил премьер.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик говорил, что к 2020 году Украина намерена полностью перейти на газ собственной добычи и отказаться от его импорта.