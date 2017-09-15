Денег нет, но вы держитесь. Главари ЛНР хотят бороться с контрабандой и наполнить бюджет "республики"

Руководство "правоохранительных органов" ЛНР приказало подчиненным структурным подразделениям резко активизировать борьбу с контрабандой, а также незаконным оборотом подакцизных товаров.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в этом контексте, незаконный "народный совет" ЛНР планирует усилить ответственность за незаконное перемещение товаров, требующих наличия акциза. Кроме того, на ближайшем заседании незаконного "совета министров" ЛНР планируется рассмотреть вопрос запрета продажи табачных изделий вне специальных торговых точек.

С помощью данных мер главари ЛНР пытаются найти дополнительные пути наполнения бюджета, имеющего большой дефицит после уменьшения помощи из РФ, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Россия хочет отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса.