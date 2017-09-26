По отмененному судом тендеру "Сокар" попытался стянуть с государства четверть миллиарда гривен

26 сентября 2017, 19:15

Казначейская служба обязала Минобороны устранить попытки нарушения бюджетного законодательства в интересах "Сокара".

Гривны, иллюстрация

Скандальная история с закупкой топлива Минобороны берет свое начало в марте текущего года, тогда оборонное ведомство Украины огласило два тендера общей стоимостью 185,5 млн гривен и более 387 млн гривен соответственно на закупку авиационного керосина.

Об этом пишет golos.ua.

Прошли указанные тендера, мягко говоря, нечестно. Сначала блокировалась возможность участников подать свои заявки на аукцион. Позже, когда процедура была разблокирована, — аукцион состоялся так быстро, что все желающие в нем поучаствовать, все равно остались за бортом.

В тендере на сумму более 387 млн гривен "побороться" за право поставить авиационное топливо на нужды армии имели возможность только две компании — никому неизвестная "ЕФГ Трейдинг" и Торговый дом "Сокар". Такие флагманы топливного рынка, как ОККО, Трейд Коммодити или WOG даже при всем своем желании побороться за лоты Минобороны не смогли.

Среди участников тендера была еще одна компания — "Вийськсервис-Волонтер", однако она не претендовала на победу, а лишь обеспечивала "Сокару" и "ЕФГ Трейдингу" максимально благоприятные условия для победы.

Именно "Вийськсервис" блокировал процедуру закупки своими жалобами в АМКУ ровно до того момента, как истек срок подачи заявок со стороны других потенциальных игроков. Обеспечив таким образом отсутствие конкурентов, "Вийськсервис" вскоре отозвал свои жалобы из АМКУ. По итогу, "ЕФГ Трейдинг" и Торговый дом "Сокар" одержали заранее предназначенные им "победы" — каждый взял по два лота.

Второй тренер (общей стоимостью 185,5 млн гривен) прошел по переговорной процедуре. В нем два лота не разыграли, а еще два — достались "Сокару". Таким образом, по итогам двух тендеров "Сокар" получил подряд на общую сумму около 247 млн гривен.

Однако, эти две закупки оспаривались в судах со стороны игроков рынка и таки были признаны незаконными. Суды первой и второй инстанций запретили Минобороны подписывать договора о поставке керосина с сомнительным "победителем" — "Сокаром". Но, как следует из письма Казначейской службы в адрес оборонного ведомства, азербайджанский трейдер все равно попытался стянуть с государства около 247 млн гривен.

В письме сказано, что заявка Минобороны на обеспечение бюджетных обязательств на сумму 246 млн 899 892 тыс. гривен не может быть выполнена, поскольку, если есть решение суда о "признание процедуры закупки недействительными", то платить по договорам таких закупок никто не имеет права.

Также в письме указано, что тендерные победы "Сокара" Днепропетровским окружным административным судом были признаны недействительными (ровно, как и договора по их итогам).

Таким образом, Казначейская служба обязала Минобороны устранить попытки нарушения бюджетного законодательства в интересах "Сокара" и окончательно заблокировала намерения последнего заработать более четверти миллиарда гривен на незаконно проведенных тендерах.

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