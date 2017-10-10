Контракт на 350 миллионов долларов. Турция обеспечит ВСУ средствами военной связи

Украина и Турция подписали контракт об обеспечении Вооруженных сил Украины защищенными средствами связи.

Об этом сообщили в пресс-службе народного депутата от Блока Петра Порошенко Ивана Винника.

Отмечается, что главным конкурентом государственной турецкой кампании "Асельсан" была израильская компания "Эльбит". Для решения, чья продукция лучше, военными было проведено несколько комплексных, комиссионных и сравнительных экспертиз.

В результате, по техническим признакам предложенного сторонами военного оборудования, "Асельсан" была признана победителем.

Соглашение между "Асельсан" и "Укроборонпромом" обусловливает срочное оснащение Вооруженных сил средствами защищенной связи. Контракт рассчитан на 10 лет, общая сумма — 350 миллионов долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины требуют для своего оснащения около 100 тысяч радиостанций различного типа.

Видео: Ivan Vinnyk.