В "Укрэнерго" заверили, что веерных отключений зимой не будет

Опасность отключения электроэнергии в осенне-зимний период 2017-2018 годов отсутствует, заявил и.о. директора ГП НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук во время выступления на Международном энергетическом форуме "Неделя Открытого Энергетики" (Open Energy Week), который проходит в Киеве.

"Веерных отключений в осенне-зимний период не будет. Разработаны сценарии для покрытия дефицита. И даже при наличии дефицита мощности в системе потребители не будут это чувствовать", - отметил Ковальчук, сообщает Gazeta.ua.

По его словам, ситуация контролируется и регулярно проводятся заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду в вице-премьер-министра.

Во время первой сессии Форума специалисты топливно-энергетической отрасли и представители власти обсуждали текущую ситуацию в топливно-энергетическом комплексе Украины, подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов и вопросы обеспеченности ОЭС собственными энергоресурсами.

Напомним, Форум Open Energy Week проходит в столице с 23 по 27 октября. В рамках форума проходят дискуссии, обмен опытом и планами развития топливно-энергетической отрасли Украины между опытными специалистами ТЭК, инвесторами, представителями власти и экспертами. Организатор Форума - Всеукраинская Энергетическая Ассамблея (ВЭА). Модератор Форума - Председатель Совета ВЕА Иван Плачков. Прямую трансляцию форума можно посмотреть здесь. Событие проходит в "Гольф Центре Киев" (Гранд Холл, Оболонская набережная, 20).