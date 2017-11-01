Десятки фур, тисячі тонн зерна. Як Росія нарощує вивезення пшениці з окупованого Донбасу

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", для реалізації планів щодо експорту зерна за територію окупованих районів Луганської області бойовики так званої ЛНР намагаються змінити класифікацію зерна і наблизити її до ГОСТ Російської Федерації. Наразі змінена система реалізації експорту пшениці та створено міжвідомчу комісію.

На сьогоднішній день на території ЛНР існує близько 10 операторів, які скуповують пшеницю і вивозять її за межі "республіки". Крім того, на території окупованих районів Луганської області почав закуповувати пшеницю так званий "аграрний фонд" ЛНР. Утім жодних обмежень з вивезення пшениці фуражних сортів немає.

Всі елеватори, які зареєстровані на території ЛНР рішенням "уряду" планують зобов'язати виділяти 30% площ для зберігання зерна для потреб "аграрного фонду". Для створення продовольчого запасу бойовики планують тримати тримісячний запас пшениці.

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в ЛНР планується зібрати до 110 тисяч тонн зернових, в той час як потреби "республіки" — 60 тисяч тонн.

14 липня 2016 року "міністр сільського господарства і продовольства" ЛНР Р.Сороковенко заявив, що показник середньої врожайності зернових культур вийшов нижче запланованого: 23-25 центнерів з гектару. За словами Сороковенка зібраної пшениці буде більше, ніж необхідно "республіці", тому "ми зможемо відправляти на експорт свої хлібобулочні вироби і крупи".

Пропозиція "міністра сільського господарства" Сороковенка щодо продажу зерна на територію РФ знайшла підтримку глави "республіки".

Ватажок бойовиків ЛНР Ігор Плотницький затвердив рішення про продаж фуражної пшениці на територію РФ. Прийняття цього рішення пояснювалася тим, що її продаж в РФ дозволить місцевим аграріям отримати необхідні кошти для проведення ремонту техніки і проведення озимої посівної компанії.

9 червня 2017 року так званою "Радою Міністрів" ЛНР було прийнято постанову № 323/17 "Про внесення змін до постанови Ради Міністрів Луганській Народної Республіки від 07 червня 2016 року № 299".

Так, цією постановою було розширено перелік документів, що подаються представником суб'єкта господарювання в комісію з питань зовнішньоекономічної діяльності для отримання дозволу на вивезення (транзит) суб'єктами господарювання товарів, вугільної продукції, промислового устаткування за межі території (через територію) ЛНР, а саме пункт 8 був доповнено підпунктом 15 такого змісту:

"документ про узгодження заявки на вивезення, що видається міжвідомчою комісією з питань, пов'язаних з вивезенням суб'єктами господарювання Луганської Народної Республіки на територію Російської Федерації та інших країн (крім України) сільськогосподарської продукції, в разі вивезення суб'єктами господарювання Луганської Народної Республіки на територію Російської Федерації та інших країн (крім України) сільськогосподарської продукції, а саме зерна і насіннєвого матеріалу, зазначених у товарних позиціях 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1201, 120400, 1205, 120600, 1207, 1209 згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності".

Варто зазначити, що протягом останніх років Росія збільшила обсяги вивозу зерна з території тимчасово окупованих районів Луганської і Донецької областей.

Так, наприклад, у 2015/16 маркетинговому році (липень-червень) Росія імпортувала 68,4 тис. тонн зернових культур з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Основу зазначеного обсягу склали пшениця (56%) і ячмінь (32%).

Нещодавно спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували на кордоні з Росією, на підконтрольній бойовикам території, вантажівки з пшеницею, що по кілька днів стояли чекаючи на виїзд з України.

"Чотири водія (чоловіки у віці від 40 до 49 років), які стояли в черзі на виїзд разом з іншими водіями 15 вантажівок, сказали членам патруля Місії, що вони чекають своєї черги на виїзд уже 4 дня", — йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Вивіз зерна з окупованих територій Луганської області на територію РФ здійснюється через Новошахтинськ і Краснодон-Ізварине. По 15-20 вантажівок із зерном на добу, в окремі дні — до 30 машин. Автомобілі, в основному, з російськими номерами.

Як повідомлялося раніше, автомобілями так званого 55-го "гуманітарного конвою" МНС РФ з території самопроголошеної ЛНР на територію РФ було вивезено зерно фуражної пшениці.

Дмитро Снєгирьов