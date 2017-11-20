Стало известно, когда украинцев ждет повышение цен на железнодорожные билеты

В 2018 году тарифы на пассажирские билеты в Украине будут пересмотрены.

Об этом рассказал глава ПАТ "Укрзалізныця" Евгений Кравцов в интервью "Экономической правде".

По его словам, в текущем году пересмотр тарифов не ожидается.

"До конца 2017 года никаких повышений стоимости пассажирских билетов не будет", — отметил он.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что в течение 2017 года цены на проезд в поездах планируют повышать дважды.