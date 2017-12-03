Нацбанк отчитался за выплаченные МВФ миллионы долларов

Украина 1 декабря перечислила МВФ последний платеж в 2017 году в размере 114,3 млн специальных прав заимствования (9 млн).

Как передают Українські новини со ссылкой на пресс-службу НБУ, всего за 2017 год Украина выплатила 858,7 млн специальных прав заимствования – ,268 млрд.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на млрд.

Ранее экономист дал неутешительный прогноз о предоставлении Украине транша МВФ.

Новости по теме

В Fitch рассказали, когда Украине ждать нового транша МВФ