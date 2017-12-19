В Минфине рассказали о планах на деньги МВФ в 2018 году

Международный валютный фонд (МВФ) в 2018 году может предоставить Украине более двух траншей.

С таким заявлением во вторник, 19 декабря, на брифинге выступил руководитель Минфина страны Александр Данилюк.

"НБУ (Национальный банк Украины - ред.) видит два транша, я надеюсь, что мы получим больше, это реально. Мы ориентируемся на показатели НБУ, но я не вижу, почему мы не можем получить больше", — сказал он.

По словам чиновника, Украина выполнила большую часть требований МВФ, выдвинутых для получения новых кредитов. Однако на данный момент нужно еще выполнить обязательства по формированию Антикоррупционного суда и земельной реформы.

Кроме того, Данилюк считает, что сейчас отсутствуют основания обсуждать запуск новой программы МВФ, поскольку сперва необходимо завершить действующую программу.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде предупредили о высоких рисках в бюджете Украины на 2018 год.