В Украине АЗС резко подняли цены на топливо

В Украине сети автозаправочных станций (АЗС) снова повысили цены на бензин и дизтопливо.

Как сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины, с 19-20 декабря стоимость бензина и дизтоплива (ДТ) на украинских АЗС выросла на 10-50 коп./л.

Подорожание наблюдалось в премиальном сегменте розницы — в сети АЗС Socar стоимость бензина А-92 выросла на 50 коп./л.

На станциях кировоградского оператора Rur Group вся топливная линейка подорожала на 50 коп./л. В запорожской сети ZOG повышение цен составило 10 коп./л.

На АЗС Укргаздобычи в Харьковской области бензины подорожали на 30 коп./л, а дизельное топливо – на 50 коп./л.

В Одесской области, на АЗС Gas Point бензины и ДТ подорожали на 20-30 коп./л. Также, в данном регионе, на 20 коп./л цены повысили на станциях Катрал Юг.

В полтавском регионе, подорожание произошло на АЗС Автотранс – на 15-20 коп./л.

Кроме того, в лоукост сетях всеукраинского покрытия Sun oil все бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л, а на станциях под брендами Mango и Ultra – на 20 коп./л.

В результате подорожания средние цены на АЗС в Украине выросли до: А-92 – 27,27 грн/л, А-95 – 28,03 грн/л, А-95 Премиум – 29,20 грн/л, ДТ – 25,79 грн/л и ДТ Премиум – 27,91 грн/л.

Розничные цены на АЗС по состоянию на 20.12.17, грн/л

Напомним, 18 декабря в Украине на АЗС цена бензина А-95 побила новый рекорд, преодолев отметку в 30 грн за литр топлива.