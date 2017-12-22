"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж у "Газпрома"

НАК "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж у российского "Газпрома".

Как сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", компания выиграла арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за 2012-2017 годы. Эта часть спора была наибольшей по денежным требованиям сторон.

Кроме того, "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.



Также Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для "Нафтогаза", приобретаемого у "Газпрома", на 27,4 процента - до 2 с 5 за 1 тысячу кубометров.

"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долл. за весь срок действия контратку на поставку газа. "Нафтогаз" требует до 16 млрд долларов в арбитраже по транзитному контракту; решение ожидается 28 февраля 2018", - уточнили в компании.

Принцип "бери или плати" (take-or-pay) появился в контракте между украинской и российской компаниями в 2009 году. Суть данного положения заключалась в том, что Украина была обязана ежегодно закупать определенный объем российского газа (52 млрд кубометров) и платить за этот объем даже в случае недобора.