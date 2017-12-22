В "Нафтогазе" открестились от обязанности компании заплатить "Газпрому" 2 млрд долларов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не подтверждает информацию российского газового монополиста "Газпрома" об обязанности украинской компании заплатить более 2 млрд долл. за поставки газа.

Как заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов Украины, конечное сальдо расчетов между компаниями станет известно в феврале 2018 года, после вынесения арбитражем второго решения по контракту на транзит.

"Мы эту цифру (2 млрд долл.) не подтверждаем, — сказал Коболев. — Мы ждем транзитного трибунала. Он должен закончиться в феврале. В конце февраля мы будем знать полную цифру. Напомню, что в том трибунале (по транзитному контракту, — ред.) мы нападаем. В этом (по контракту на закупку газа, — ред.) мы защищались от требований на много миллиардов долларов. Полный расчет — это 75 млрд долл. В транзитном трибунале мы нападаем, мы требуем 16 млрд, "Газпром" ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое конечное сальдо расчетов".

Напомним, "Нафтогаз" получил окончательное решение арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% — до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долл.; снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 млрд куб. м в год. Также "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" поставлял на оккупированный Донбасс.