Байден "отчаянно" взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве: привел конкретный пример

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что "отчаянно" взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве и привел конкретный пример.

Коррупция остается самой большой проблемой Украины, рассказал экс-чиновник, выступая в Совете по международным отношениям Штатов, пишет "Голос Америки".

По данным издания, он порекомендовал чиновникам администрации американского президента Дональда Трампа "внимательно фиксировать, что говорят украинцы, а также проверять как выполняют они свои обещания".

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине… я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии", — заявил бывший вице-президент.

Байден добавил, что ездил в Киев 12-13 раз, и в конце концов должен был объявить, что его страна предлагает еще один миллиард долларов кредитных гарантий. "Я получил обещания от Порошенко (нынешний президент Петр Порошенко — Ред.) и Яценюка (уже экс-премьер Арсений Яценюк — Ред.), что они будут принимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали", — утверждает бывший чиновник.

"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент (уже бывший президент Барак Обама — Ред.) говорил, что даст. Я так: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег. И тот "сукин сын" был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", — сказал Байден.

"… они (власти Украины — Ред.) сделали некоторые очень важные необходимые институционные и кадровые изменения. Но один из трех необходимых институтов сейчас отходит назад — Антикоррупционный суд", — утверждает экс-вице-президент.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что срыв расследования Национального коррупционного бюро коррупции на высоком уровне вызывает обеспокоенность желанием Украины бороться с подкупностью.