Госдеп США выразил сомнение в желании властей Украины бороться с коррупцией

В Государственном департаменте США недовольны тем, что в Украине сорвали расследование Национального коррупционного бюро коррупции на высоком уровне, задержали антикоррупционеров и изъяли конфиденциальные документы.

"Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и захват секретный досье НАБУ вызывают озабоченность желанию Украины бороться коррупцией. Эти действия, как представляется, являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым помогали США и другие страны. Они подрывают доверие общественности и подрывают международную поддержку Украины", — говорится в заявлении.



Пресс-релиз также цитирует госсекретаря Рекса Тиллерсона, который заявил, что "Украина теряет свою душу".

"Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу из-за коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и защищаться", — считает госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Штаты призвали все ветви украинской власти совместно работать над искоренением коррупции из общественной жизни. "Устранение коррупции является ключом к достижению стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в НАБУ утверждали, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, задержали его детектива, планировалось обезвреживание и аресты еще трех антикоррупционеров.