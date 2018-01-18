В ЕС сделали жесткое заявление об Антикоррупционном суде и напомнили о требованиях по безвизу

Украинским властям необходимо привести законопроект о Высшем антикоррупционном суде в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам внешней политики.

"Мы приветствуем представление законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Однако основные положения законопроекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии, которые были сделаны в октябре 2017 года. Важно, чтобы эти вопросы были решены в этом законопроекте, и ЕС передает это украинским властям", — отметил представитель.

Он также сообщил, что в этом вопросе ЕС тесно сотрудничает с США и Международным валютным фондом, и готов продолжать сотрудничать с соответствующими украинскими органами власти для поддержки этого процесса, сообщает УНИАН.

"Создание действительно независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране. Его создания, как независимого и специализированного органа в рамках более широкой независимой, эффективной и стабильной антикоррупционной институциональной структуры, в рамках мониторинга механизма прекращения безвизового режима требует Европейская комиссия", — подчеркнул представитель ЕС.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.