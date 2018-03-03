"Политическое оружие". США ждут, что "Газпром" возобновит поставки в Украину

США ожидают, что российский газовый монополист "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод.

Поставки и транзит "голубого топлива" никогда не должны быть политическим оружием, написала представитель Госдепартамента Штатов Хезер Науэрт в Twitter.

"Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", — отметила она.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier. — Heather Nauert (@statedeptspox) March 2, 2018

Ранее сообщалось, что "Газпром" с 1 марта прекращает поставки "голубого топлива" украинскому "Нафтогазу", в ответ наша компания выразили удивление решением российского монополиста и назвали его нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике. Потом "Газпром" заявил о расторжении всех ранее заключенных с Украиной контрактов. "Нафтогаз", в свою очередь, с 3 марта решил в пять раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе.