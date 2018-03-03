В "Нафтогазе" озвучили план ареста российского газа в Евросоюзе

После невыполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу" 2,56 млрд долл., НАК "Нафтогаз Украины" может добиться ареста природного газа, который российский газовый монополист поставляет в Германию, заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Тот же газпромовский газ, который поступает в Германию. Германия — ликвидный рынок газа. Мы забираем их газ, продаем на бирже и получаем деньги. Вот и все, это настолько легко", — сказал он в эфире одного из национальных телеканалов отвечая на вопрос, какие иностранные активы "Газпрома" могут быть арестованы за невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 3 марта "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом".

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом в "Газпроме" заявили о несогласии с аргументацией Стокгольмского арбитража.