Начисление пенсии по-новому: чего ждать украинцам из-за изменения механизма начисления выплат

Минсоцполитики готовится изменить механизм начисления пенсий в Украине. В ведомстве предлагают при начислении пенсии для украинцев с большой выслугой лет в первую очередь брать во внимание стаж работы, а не размер зарплаты.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, новый механизм касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 года получили невысокие. Это произошло из-за того, что второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания – получаемая зарплата – оказалось низким.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы", – отметил Рева.

Министр также заявил, что в Украине наметилась еще одна проблема: перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился.

"Так складывается тогда, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал. Сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет досчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера", – резюмировал Рева.

Ранее стало известно, какую надбавку к пенсии получат военные. Информацию озвучили представители Пенсионного фонда Украины.

Также Рева пояснил, когда жителям Донбасса выплатят многолетнюю задолженность по пенсиям. По его словам, количество граждан, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украине территорию.