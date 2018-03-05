"Нафтогаз" вчетверо переплатил за европейский газ по сравнению с российским

Газ, который из-за ситуации с "Газпромом" Украина вынуждена была покупать в Европе, обошелся нашей стране в 4 раза дороже, чем при покупке у "Газпрома" в России.

Об этом сообщил коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в своей страннице в Facebook. По его словам, на европейском рынке цены на топливо стартовали от тысячи долларов за кубометр, поднимаясь до 1325 долларов.

Витренко считает, что при покупке газа напрямую из России, он "обошелся бы в четыре раза дешевле". "Нам нужно было продержаться одни сутки. За это время "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы", – написал чиновник.

Напомним, 28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом в "Газпроме" заявили о несогласии с аргументацией Стокгольмского арбитража.

В итоге "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 3 марта "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом".