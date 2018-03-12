Нацбанк выводит из обращения бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен

Нацбанк Украины объявил о том, что собирается заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

"В Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", — сообщила пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.

В НБУ добавили, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов до тех пор, пока "монеты естественно и постепенно не заменят" бумажные версии.

Ранее в Нацбанке рассказали, какую гривневую купюру подделывают чаще всего.