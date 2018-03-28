Пенсии в Украине: в Кабмине объяснили, как изменятся начисления и кому не повезло

Пенсии в Украине в 2019 году, по предварительным подсчетам, вырастут на 10-15%.

"В 2019 году должны пересчитать все пенсии по формуле 50% роста инфляции и 50% роста заработной платы. Какой будет рост зарплаты и инфляции в 2018 году, мы не знаем, но возьмем для примера 2017-й. Если бы сейчас пересчитывали, то повысили бы пенсии на 25%. В 2019 году все будет зависеть от уровня роста зарплаты и инфляции, но ожидаем, что это будет 10-15% повышения", – цитирует "Обозреватель" министра социальной политики Андрея Реву.

Он пояснил, что если украинец получает пенсию 6 тыс., то прибавка составит 900 грн, а если 1500 грн – то 225 грн. "Есть разница. Хотя у второго человека стаж колоссальный, но он ушел на пенсию до 2000 года. Следовательно, необходимо найти механизм, при котором эта индексация будет больше", – добавил Рева.

По его словам, проблема заключается в разных суммах взносов: "С 2000 года все прозрачно и понятно – государственного регулирования почти не было. А вот трудовой стаж пенсионеров, которые вышли до 2000 года, пришелся преимущественно на советское время. А здесь уже вопрос, потому что тогда государство регулировало зарплату – фактически ее устанавливало. К тому же были сферы, которые хронически недофинансировались. Например, крестьяне в колхозе. Что они могли на трудоднях заработать?"

Ранее стало известно, какую надбавку к пенсии получат военные. Информацию озвучили представители Пенсионного фонда Украины.

Также Рева пояснил, когда жителям Донбасса выплатят многолетнюю задолженность по пенсиям. По его словам, количество граждан, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украине территорию.