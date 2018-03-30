В "Нафтогазе" назвали "Газпром" котиками

В пресс-сулжбе НАК "Нафтогаз Украины" назвали российскую компанию "Газпром" "котиками".

Такая реакция появилась после того, как стало известно, что "Газпром" покажет в своей отчетности за 2017 год резерв средств в размере $ 2,56 млрд, предназначенных для выплаты "Нафтогазу"по решению Стокгольмского арбитража. Информацию подтвердил зампредседателя правления "Газпрома" Андрей Круглов, сообщает Интерфакс.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчётности", — говорится в заявлении "Нафтогаза", опубликованного в Twitter.

От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і "будєм посмотрєть", але міжнародні стандарти фінансової звітності - це міжнародні стандарти фінансової звітності. pic.twitter.com/gkPp1Sc51G — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 29 марта 2018 г.

Ранее в "Газпроме" отказывались платить "Нафтогазу" по "стокгольмским" счетам.