В "Газпроме" предупредили о последстиях запуска новых газопроводов для транзита через Украину

Председатель правления российского газового монополиста — "Газпром" — Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкого потока" транзит газа РФ через Украину упадет почти в десять раз.

Компания не говорит о полном прекращении транзита "голубого топлива" через украинскую территорию, рассказал управленец в эфире одного из российских телеканалов, пишет "Интерфакс".

"Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины", — отметил он.

Миллер добавил, что транзит газа может сократиться до объемов 10-15 млрд кубометров в год. В 2017-м Украина транспортировала 93 млрд кубометров российского газа, а в 2016-м — 82 млрд.

Ранее Алексей Миллер говорил, что укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток" будет закончена в мае 2018 года. Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

В марте депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии дали добро на строительство "Северного потока-2".