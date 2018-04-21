"Нафтогаз" снова повысит цены на "голубое топливо"

С 1 мая 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,5% (на 472,8 грн) по сравнению с апрелем — до 9 тыс. 142,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Новая цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК, сообщает пресс-служба компании.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 5,2% (на 498 грн) — до 10 тыс. 41,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Напомним, "Нафтогаз" подготовил для правительства страны собственный вариант изменения тарифа на газ для населения, предполагающий использования двух цен на газ − в зависимости от объема потребления.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар во время чата в "Главреде" объяснил, чем обернется намерение РФ разорвать газовые контракты с Украиной.

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo